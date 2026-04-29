JPNN.com - Nasional - Humaniora

8 Kereta Api dari Gambir dan Pasar Senen Batal Berangkat

Rabu, 29 April 2026 – 12:53 WIB
Volunter dari Pencinta Kereta Api bersama PT KAI melakukan sosialisasi pelintasan sebidang beberapa waktu lalu. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Delapan perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta, pada Rabu (29/4) dibatalkan karena penyesuaian normalisasi rangkaian pascakecelakaan di Stasiun Bekasi Timur.

“KAI Daop 1 Jakarta memohon maaf atas masih adanya pembatalan sejumlah perjalanan kereta api pada hari ini. Hal ini merupakan bagian dari upaya normalisasi rangkaian guna memastikan perjalanan kereta api selanjutnya dapat berjalan dengan tepat waktu, aman dan lancar,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan perjalanan kereta yang dibatalkan untuk keberangkatan Stasiun Pasar Senen, yakni KA Brantas (Pasar Senen-Blitar) berangkat pukul 14.10 WIB, KA Jayakarta (Pasar Senen-Surabaya Gubeng) berangkat pukul 17.10 WIB.

Kemudian, KA Majapahit (Pasar Senen-Malang) berangkat pukul 17.40 WIB, KA Bogowonto (Pasarsenen-Lempuyangan) berangkat pukul 18.10 WIB, dan KA Bangunkarta (Pasarsenen-Jombang) berangkat pukul 12.25 WIB.

Sementara itu, perjalanan KA yang dibatalkan untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir, yaitu KA Parahyangan (Gambir-Bandung) berangkat pukul 07.30 WIB, KA Tambahan (Gambir-Yogyakarta) berangkat pukul 17.15 WIB, dan KA Purwojaya (Gambir-Cilacap) berangkat pukul 07.00 WIB.

Franoto mengatakan KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100 persen bagi seluruh pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan itu hingga tujuh hari ke depan dari jadwal keberangkatan kereta yang tertera di tiket.

Selain itu, KAI juga memberikan pilihan kepada calon penumpang untuk melakukan penjadwalan ulang atau mengganti perjalanan dengan kereta api lain yang tersedia.

“Kami memastikan seluruh pelanggan yang terdampak pembatalan akan mendapatkan pengembalian dana secara penuh atau difasilitasi untuk menggunakan perjalanan KA lainnya sesuai ketersediaan,” tutur Franoto.

kereta api  Gambir  Pasar Senen  tabrakan kereta  Stasiun Bekasi Timur  KAI 
