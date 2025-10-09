8 Khasiat Buah Plum, Ampuh Cegah Serangan Berbagai Penyakit Ini

Kamis, 09 Oktober 2025 – 03:06 WIB

jpnn.com, JAKARTA - APEL, nanas, jeruk, mangga, stroberi adalah beberapa jenis buah yang populer dan disukai banyak orang.

Namun, Anda mungkin termasuk salah satu orang yang jarang mengonsumsi buah plum.

Plum adalah buah yang berair dan lezat dengan kulit halus dan tipis yang mengelilingi biji yang menyerupai batu.

Keluarga persik, nektarin, dan aprikot semuanya berkerabat dengan keluarga plum.

Manfaat nutrisi plum adalah yang membuatnya begitu lezat, tetapi plum juga memberikan rasa manis yang lembut pada salad dan kue kering.

Selain itu, plum memiliki kulit berwarna merah, kuning, hijau, ungu, dan oranye, dan daging buahnya berwarna merah muda, kuning, atau oranye.

Selain itu, plum mengandung banyak serat dan antioksidan. Selain itu, plum mengandung banyak vitamin dan mineral yang bisa menurunkan risiko sejumlah penyakit kronis.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Beatoapp.com.