8 Khasiat Daun Sirih Campur Madu, Turunkan Risiko Serangan Sembelit

Rabu, 10 September 2025 – 08:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sebab, daun sirih mengandung minyak atsiri, minyak terbang, pati, diatase, antioksidan, anti jamur, kavikol, zat samak, alkoloid, propane, tannin, cyneole, sesquiterpene, asam askorbat dan masih banyak lagi.

Jika mengonsumsi daun sirih yang dicampur dengan madu, maka akan menambah khasiat dari daun sirih.

Sehingga lebih efektif digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan gangguan pada tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Metabolisme

Tingkat pH normal yang bisa didapat ketika mengonsumsi air daun sirih campur madu nantinya juga bisa memicu sirkulasi usus dalam menyerap mineral dan nutrisi penting.

Nantinya, air rebusan herbal ini juga bisa mengeluarkan racun dalam tubuh sehingga kinerja metabolisme tubuh juga bisa ditingkatkan.

Manfaat daun sirih dan madu bisa dijadikan pengobatan alternatif menyembuhkan berbagai jenis penyakit dari ringan hingga kronis khususnya bagi anda yang alergi terhadap beberapa bahan dalam obat obatan.