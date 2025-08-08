8 Khasiat Jus Mangga dan Stroberi, Bantu Kontrol Gula Darah

Jumat, 08 Agustus 2025 – 08:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI jus buah segar telah lama dikenal bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Mengonsumsi jus mangga campur strawberry merupakan salah satu solusi untuk memastikan kecukupan gizi harian.

Hal ini karena kedua buah ini terbukti kaya kandungan nutrisi yang baik untuk menjaga kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sumber Energi

Mangga dan stroberi merupakan sumber energi yang baik, karena merupakan sumber karbohidrat yang tidak berlebih.

Sehingga tidak akan membuat mengantuk, tetapi juga tidak akan membuat lapar karena kandungan seratnya yang cukup tinggi.

2. Sumber Antioksidan

Warna-warna yang cerah dari kedua buah, mangga dan strawberry merupakan indikator kuat, bahwa kedua jenis buah-buahan tersebut merupakan sumber antioksidan yang baik.

Mangga mengandung kandungan polyphenol yang tinggi, sementara vitamin C pada strawberry termasuk yang paling tinggi di antara buah-buahan lain.