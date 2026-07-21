8 Khasiat Minyak Kacang Tanah yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - KACANG tanah merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Selain dikonsumsi langsung, kacang tanah juga bisa diolah dalam bentuk minyak.

Tahukah Anda bahwa minyak kacang tanah adalah salah satu minyak tersehat di dunia?

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Jadi, apa alasan di balik begitu banyak profesional yang merekomendasikan minyak kacang tanah?

Sebagian besar minyak berubah menjadi lemak trans saat dipanaskan.

Anda mungkin sudah menyadari betapa buruknya lemak trans bagi kesehatan Anda.

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Di sisi lain, minyak kacang tanah memiliki titik didih yang relatif tinggi, yaitu sekitar 43,7 derajat Fahrenheit.

Oleh karena itu, minyak ini cocok untuk dijadikan minyak goreng.