8 Khasiat Susu Campur Kunyit, Bantu Jaga Kesehatan Otak

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu rempah yang mengandung segudang manfaat.

Kunyit mungkin berbau pahit, tetapi bubuk kekuningannya bisa mengubah minuman apa pun menjadi minuman super karena banyak khasiat yang dimilikinya.

Dari penyembuhan luka hingga menyembuhkan masuk angin, susu kunyit selalu menjadi pilihan utama pengobatan rumahan di setiap rumah tangga.

Jika Anda bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu sehat, kamu harus tahu bahwa ada beberapa manfaat susu kunyit.

Berasal dari akar tanaman Curcuma longa, kunyit adalah rempah kuning yang menawarkan kualitas yang meningkatkan kesehatan dan dikaitkan dengan bahan aktif yang ditemukan di dalamnya dan disebut kurkumin.

Ketika dikombinasikan dengan susu, manfaat kunyit dan susu akan meningkat.

Berikut ini beberapa manfaat nutrisi dari susu kunyit, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Mengandung sifat antiinflamasi

Minum susu kunyit bisa membantu mencegah masalah seperti radang sendi dan penyakit radang usus.