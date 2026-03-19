8 Makanan Kaya Vitamin B yang Baik untuk Rambut

jpnn.com, JAKARTA - RAMBUT merupakan salah satu mahkota wanita yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Jika rambut menipis mengganggu Anda, cobalah mencari solusinya melalui pola makan kamu.

Mengonsumsi makanan bergizi merupakan keharusan untuk hidup sehat.

Namun jika Anda secara khusus mencari pemecah masalah dalam makanan kamu, Anda harus mengetahui vitamin dan mineral dengan baik.

Dalam hal pertumbuhan rambut yang sehat, vitamin B bisa membantu Anda.

Ada banyak vitamin, tetapi vitamin B-lah yang secara khusus dibutuhkan untuk pertumbuhan rambut dan kesehatan rambut yang baik.

Itu karena vitamin B seperti B7 (biotin), folat, dan B12 berperan penting dalam produksi sel-sel baru, termasuk sel-sel rambut. Biotin membantu memperkuat rambut dan mendorong pertumbuhannya.

Sedangkan folat dan B12, keduanya terlibat dalam pembentukan sel darah merah.