8 Manfaat Air Kelapa, Bikin Jantung Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - SIAPA yang tidak suka minum air kelapa. Air kelapa merupakan salah satu minuman yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Air kelapa, yang sering disebut sebagai "minuman olahraga alami," adalah minuman yang menyegarkan dan menghidrasi yang dikemas dengan nutrisi penting.

Diekstrak dari kelapa hijau muda, rendah kalori dan tinggi elektrolit seperti kalium, natrium, dan magnesium, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk menjaga hidrasi.

Menurut National Institutes of Health (NIH), air kelapa mengandung antioksidan yang bisa membantu melawan stres oksidatif dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Baik dikonsumsi setelah berolahraga, saat cuaca panas, atau sebagai obat alami untuk dehidrasi, manfaat kesehatan dari air kelapa tidak ada habisnya.

Air kelapa lebih dari sekadar minuman yang menyegarkan. air kelapa menawarkan berbagai manfaat kesehatan yang mendukung hidrasi, pencernaan, kesehatan jantung, dan banyak lagi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.

1. Menjaga tubuh tetap terhidrasi

Air kelapa kaya akan elektrolit, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk mengisi kembali cairan yang hilang melalui keringat.