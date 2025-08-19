Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

8 Manfaat Alpukat untuk Menurunkan Berat Badan

Selasa, 19 Agustus 2025 – 02:00 WIB
8 Manfaat Alpukat untuk Menurunkan Berat Badan - JPNN.COM
Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TAHUKAH Anda, mengonsumsi buah-buahan bisa membantu menurunkan berat badan?

Pola makan yang sehat dan seimbang adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam hal penurunan berat badan, dan mengonsumsi buah dan sayuran yang tepat adalah suatu keharusan.

Salah satu buah lezat yang membantu menurunkan berat badan adalah alpukat.

Baca Juga:

Mengonsumsi alpukat untuk menurunkan berat badan bermanfaat karena buah ini membantu Anda merasa lebih kenyang, menekan keinginan makan, dan meningkatkan metabolisme kamu.

Buah ini juga merupakan sumber serat dan lemak baik yang kaya yang mendorong penurunan berat badan.

Namun, ada kekhawatiran bahwa lemak yang dikandungnya juga bisa menyebabkan penambahan berat badan.

Baca Juga:

Alpukat adalah buah padat nutrisi yang berasal dari pohon alpukat (Persea americana).

Alpukat dikenal karena teksturnya yang lembut, rasanya yang lembut, dan kandungan lemak sehatnya yang tinggi.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi buah alpukat untuk membantu menurunkan berat badan dan salah satunya mendukung penyerapan nutrisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alpukat  Berat Badan  kalium  nafsu makan 
BERITA ALPUKAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp