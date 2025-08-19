8 Manfaat Alpukat untuk Menurunkan Berat Badan

Selasa, 19 Agustus 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - TAHUKAH Anda, mengonsumsi buah-buahan bisa membantu menurunkan berat badan?

Pola makan yang sehat dan seimbang adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam hal penurunan berat badan, dan mengonsumsi buah dan sayuran yang tepat adalah suatu keharusan.

Salah satu buah lezat yang membantu menurunkan berat badan adalah alpukat.

Mengonsumsi alpukat untuk menurunkan berat badan bermanfaat karena buah ini membantu Anda merasa lebih kenyang, menekan keinginan makan, dan meningkatkan metabolisme kamu.

Buah ini juga merupakan sumber serat dan lemak baik yang kaya yang mendorong penurunan berat badan.

Namun, ada kekhawatiran bahwa lemak yang dikandungnya juga bisa menyebabkan penambahan berat badan.

Alpukat adalah buah padat nutrisi yang berasal dari pohon alpukat (Persea americana).

Alpukat dikenal karena teksturnya yang lembut, rasanya yang lembut, dan kandungan lemak sehatnya yang tinggi.