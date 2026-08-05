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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

8 Manfaat Bubuk Kelor, Pria Pasti Suka

Rabu, 05 Agustus 2026 – 05:45 WIB
8 Manfaat Bubuk Kelor, Pria Pasti Suka - JPNN.COM
Ilustrasi Bubuk kelor. Foto : iHerb

jpnn.com, JAKARTA - KELOR merupakan salah satu tanaman herbal yang telah lama dikenal akan kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Bubuk kelor yang berasal dari pengeringan dan penggilingan daun kelor telah mendapatkan pengakuan global dan dipuji sebagai makanan super ajaib karena berbagai manfaat kesehatannya.

Sementara ilmu pengetahuan modern akhirnya menyadari dan menyebarkan manfaat luar biasa dari bubuk kelor, orang-orang di seluruh Asia dan Afrika telah beralih ke pohon kelor, juga disebut Moringa Oleifera, karena khasiat penyembuhannya.

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Kelor telah menjadi bagian dari banyak budaya kuno, dan faktanya, daun dan jus kelor telah digunakan dalam pengobatan Ayurveda selama lebih dari 4.000 tahun.

Dikenal bisa memulihkan energi, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menyembuhkan luka, kelor telah digunakan untuk mengobati segala hal mulai dari masalah pencernaan hingga infeksi.

Sekarang, karena berbagai manfaat bubuk kelor untuk kulit, rambut, penurunan berat badan, dan kesehatan secara keseluruhan, kelor bisa ditemukan dalam campuran smoothie, teh, campuran protein, dan bahkan produk perawatan kulit.

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Daun kelor berasal dari pohon kelor (Moringa Oleifera), juga dikenal sebagai "Pohon Paha Bawah" atau "Pohon Ajaib", yang ditemukan di beberapa wilayah India, Afrika, dan Asia Tenggara.

Daunnya juga bisa digunakan, tetapi untuk memudahkan konsumsi, daun kelor dikeringkan dan digiling untuk dijadikan bubuk kelor.

Ada beberapa manfaat bubuk kelor yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya tentu saja meningkatkan pencernaan.

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TAGS   bubuk kelor  kelor  Berat Badan  pencernaan 
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