8 Manfaat Daun Sirsak, Wanita Wajib Mencobanya

Sabtu, 25 Juli 2026 – 09:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirsak merupakan salah satu tanaman yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut.

Untuk itu, Anda bisa menggunakan daun sirsak secara rutin untuk meningkatkan penampilan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi Ketombe

Daun sirsak memiliki sifat antiparasit, sehingga mampu membantu mengurangi ketombe secara alami.

Teraturlah melakukan proses ini, tumbuk halus daun sirsak, kemudian balurkan pada kulit kepala.

Jika sudah merata sempurna, bilas menggunakan shampo ketika mandi.

2. Mencegah Rambut Rontok

Manfaat daun sirsak untuk kecantikan tidak hanya bagi kesehatan kulit Anda saja, tetapi juga keindahan rambut.

Seperti yang telah disebut sebelumnya mengenai kandungan vitamin C, mampu mencegah kerontokan rambut.