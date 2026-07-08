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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

8 Manfaat Jahe, Bikin Berat Badan Ambyar

Rabu, 08 Juli 2026 – 08:37 WIB
8 Manfaat Jahe, Bikin Berat Badan Ambyar - JPNN.COM
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Berdasarkan penelitian, manfaat jahe untuk kesehatan sangatlah banyak dan telah terbukti meminalisasi risiko penyakit serius.

Rempah yang disebut dengan nama Zingiber officinale Rosc.

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Digunakan sebagai rempah penyedap makanan. Banyak yang memanfaatkan bumbu ini sebagai obat tradisional.

Bahkan bumbu masakan ini digunakan sebagai bahan makanan sekaligus pengobatan alternatif di Tiongkik, India hingga Timur Tengah.

Setiap 100 gram jahe mengandung air, energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, tembaga, karoten, seng, thiamine, riboflavin, niasin dan vitamin C.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi mual

Air jahe bisa mengurangi rasa mual pada ibu hamil dan orang yang sedang mengalami efek samping kemoterapi.

Ada beberapa manfaat jahe yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah kaya antioksidan.

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TAGS   Jahe  manfaat jahe  Antioksidan  mual 
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