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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

8 Manfaat Jus Mangga yang Bikin Kaget

Rabu, 29 Juli 2026 – 06:08 WIB
8 Manfaat Jus Mangga yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Manfaat buah mangga. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai minuman pereda dahaga saat musim panas memberi sensasi tersendiri.

Musim panas menandai musim raja buah, mangga. Buah yang berair ini dikonsumsi di berbagai belahan dunia tidak hanya karena rasa manisnya, tetapi juga karena manfaat kesehatannya.

Meskipun memakan buah segar adalah cara terbaik untuk mendapatkan semua nutrisinya, Anda juga bisa mengonsumsinya dalam bentuk jus mangga.

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Hidrasi sangat penting untuk fungsi tubuh kita yang baik. Mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan air, tetapi Anda bisa tetap terhidrasi dengan minum jus segar.

Jadi, mulailah minum jus mangga, yang kaya akan vitamin, serat, dan nutrisi lainnya.

Jus mangga adalah minuman yang terbuat dari penggilingan daging buah mangga matang dengan air atau es.

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Ini adalah minuman buah populer yang dikenal karena rasanya yang manis dan tajam.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat jus mangga yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan kesehatan otak.

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TAGS   jus mangga  manfaat jus mangga  Kesehatan Kulit  kesehatan pencernaan 
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