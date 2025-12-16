8 Manfaat Kayu Manis, Bantu Jaga Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang biasanya digunakan sebagai bahan kue dan roti.

Kayu manis, rempah harum yang berasal dari kulit pohon Cinnamomum, telah lama dipuji karena khasiat obatnya.

Meskipun umumnya digunakan di dapur India karena rasanya yang kaya, rempah ini menawarkan segudang manfaat kesehatan, terutama bagi wanita.

Dari menyeimbangkan hormon hingga meningkatkan metabolisme, kayu manis merupakan sumber nutrisi yang luar biasa.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa kayu manis memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan antimikroba yang berkontribusi terhadap kesejahteraan secara keseluruhan.

Dari menyeimbangkan hormon dan mengelola diabetes hingga mendukung kesehatan jantung dan meningkatkan kilau kulit, memasukkan kayu manis ke dalam rutinitas harian Anda bisa memberikan keajaiban bagi kesehatan dan kesejahteraan kamusecara keseluruhan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.

1. Membantu mengatur siklus menstruasi

Ketidakseimbangan hormon merupakan masalah umum bagi wanita, yang sering kali menyebabkan periode menstruasi tidak teratur dan kondisi seperti sindrom ovarium polikistik (PCOS).