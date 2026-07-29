8 Manfaat Kulit Manggis Campur Madu, Ampuh Obati Diare

Rabu, 29 Juli 2026 – 08:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JANGAN pernah remehkan manfaat dari kulit buah manggis.

Sebab, dalam kulit manggis yang sudah dikeringkan, mengandung nutrisi sebagai berikut: senyawa xantone; tannin; antiinflamasi; alfamangostin; betamangostin; vlavonoid epichatechin; garcinon B; gartanin; mangostanol; mangostenol; mangostenon B.

Selain itu, kulit manggi juga mengandung mangostin, mangostinon A, tovophyllin B, trapezifolixanthone, antimikroba, antioksidan, serat, dan masih banyak lagi.

Untuk memanfaatkan kulit manggis ini cukup mudah, sediakan 3 buah kulit manggis yang sudah dikeringkan.

Kemudian rebus kulit manggis kering itu dengan 500 ml air sampai mendidih.

Setelah mendidih angkat dan biarkan hingga hangat, lalu ambil satu gelas air rebusan kulit manggis dan campur dengan madu secukupnya.

Air rebusan kulit manggis siap dikonsumsi. Minum sehari sekali selama 5 hari, kemudiak minum kondisional sesuai kebutuhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.