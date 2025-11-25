8 Manfaat Kurma, Bantu Obati Diabetes

Selasa, 25 November 2025 – 03:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Dalam hal nutrisi, kurma selalu tepat sasaran. Kurma mengandung beberapa vitamin dan mineral, selain serat dan antioksidan.

Tepatnya, kurma mengandung karbohidrat, serat, protein, kalium, magnesium, tembaga, mangan, zat besi, dan vitamin B6.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Membantu menurunkan berat badan

Jika Anda mengonsumsi kurma 4-6 kali sehari, maka akan membantu menurunkan berat badan.

Anda bisa mengonsumsinya bersama secangkir kopi hitam di pagi hari, dan kemudian di malam hari dengan secangkir teh susu atau teh hijau.

Kurma akan membuat Anda kenyang dan membantu mengendalikan keinginan untuk makan junk food.

2. Membantu memperkuat tulang

Kurma menjaga kita tetap aman dari cuaca dingin, karena mengandung banyak nutrisi dan protein.