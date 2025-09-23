Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

8 Manfaat Kurma, Pasangan Suami Istri Pasti Suka

Selasa, 23 September 2025 – 04:29 WIB
8 Manfaat Kurma, Pasangan Suami Istri Pasti Suka
Ilustrasi kurma. Foto HelloSehat

jpnn.com, JAKARTA - KURMA merupakan salah satu buah kering yang sering dikonsumsi saat bulan puasa.

Kurma mengandung gula alami, serat, dan mineral penting seperti zat besi.

Kurma meningkatkan kesehatan otak, melancarkan pencernaan, dan bahkan mempercepat persalinan alami pada ibu hamil.

Kurma menawarkan cita rasa yang kaya dan banyak manfaat kesehatan, termasuk melawan stres oksidatif dan peradangan.

Kurma adalah buah manis dan kenyal dari pohon kurma (Phoenix dactylifera).

Kurma telah menjadi makanan pokok di Timur Tengah selama ribuan tahun.

Umat Muslim menganggap pohon kurma dan kurma sebagai buah suci, terutama selama bulan Ramadan.

Setiap kurma mengandung sekitar 60 hingga 70 persen gula dan kaya serat, sehingga menjadikannya penambah energi yang ideal dan sehat.

Ada beberapa manfaat kurma yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya kaya akan serat makanan.

