Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

8 Manfaat Lidah Buaya untuk Rambut yang Luar Biasa

Jumat, 17 Oktober 2025 – 02:04 WIB
8 Manfaat Lidah Buaya untuk Rambut yang Luar Biasa - JPNN.COM
Ilustrasi Aloe Vera alias lidah buaya. Foto: Luvy

jpnn.com, JAKARTA - ALOE vera atau lidah buaya merupakan tanaman herbal dengan berbagai manfaat.

Lidah buaya disebut-sebut memiliki sejumlah manfaat, mulai dari menurunkan kadar gula darah hingga mengurangi kerutan, belum lagi kemungkinan sifat antibakteri dan antioksidannya.

Namun, mengapa Anda harus menggunakan jus lidah buaya untuk rambut?

Baca Juga:

Berikut adalah beberapa hal yang harus Anda ketahui tentang manfaat jus untuk rambut, kulit kepala, dan kesehatan Anda secara keseluruhan, seperti dikutip laman Organicfacts.net.

1. Meningkatkan Kesehatan Kulit Kepala

Kulit kepala yang sehat adalah kunci rambut Anda yang sehat.

Karena beberapa faktor eksternal dan internal, kulit kepala Anda bisa mengalami kekeringan, ketombe, bisul, dan beberapa kondisi lainnya.

Baca Juga:

Lidah buaya yang digunakan sendiri atau dicampur dengan bahan lain bisa digunakan untuk menghilangkan sebagian besar kondisi ini dari kulit kepala.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Rambut

Dengan kemungkinan membuat kulit kepala lebih sehat, jus lidah buaya bisa meningkatkan pertumbuhan rambut sehat secara teratur.

Ada beberapa manfaat jus lidah buaya yang bisa membantu menjaga kesehatan rambut tanpa efek samping seperti mencegah rambut rontok.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lidah Buaya  Rambut  kulit kepala  Rambut Rontok 
BERITA LIDAH BUAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp