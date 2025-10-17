8 Manfaat Lidah Buaya untuk Rambut yang Luar Biasa

Jumat, 17 Oktober 2025 – 02:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ALOE vera atau lidah buaya merupakan tanaman herbal dengan berbagai manfaat.

Lidah buaya disebut-sebut memiliki sejumlah manfaat, mulai dari menurunkan kadar gula darah hingga mengurangi kerutan, belum lagi kemungkinan sifat antibakteri dan antioksidannya.

Namun, mengapa Anda harus menggunakan jus lidah buaya untuk rambut?

Berikut adalah beberapa hal yang harus Anda ketahui tentang manfaat jus untuk rambut, kulit kepala, dan kesehatan Anda secara keseluruhan, seperti dikutip laman Organicfacts.net.

1. Meningkatkan Kesehatan Kulit Kepala

Kulit kepala yang sehat adalah kunci rambut Anda yang sehat.

Karena beberapa faktor eksternal dan internal, kulit kepala Anda bisa mengalami kekeringan, ketombe, bisul, dan beberapa kondisi lainnya.

Lidah buaya yang digunakan sendiri atau dicampur dengan bahan lain bisa digunakan untuk menghilangkan sebagian besar kondisi ini dari kulit kepala.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Rambut

Dengan kemungkinan membuat kulit kepala lebih sehat, jus lidah buaya bisa meningkatkan pertumbuhan rambut sehat secara teratur.