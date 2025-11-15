Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

8 Manfaat Rutin Minum Air Lemon Campur Madu, Ampuh Obati Batuk

Sabtu, 15 November 2025 – 03:47 WIB
Ilustrasi: Air lemon. Foto: livestrong

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu pemanis alami yang bisa membantu menjaga kesehatan.

Banyak orang lebih menyukai madu daripada gula pasir atau pemanis lainnya, karena zat gula murni ini juga memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang mengesankan.

Misalnya, madu bisa disimpan hampir tanpa batas waktu, karena mikroorganisme hampir tidak mungkin tumbuh pada madu.

Selain kandungan gulanya yang tinggi, madu juga mengandung sejumlah kecil vitamin dan mineral penting lainnya, termasuk riboflavin (B2), zat besi, seng, vitamin B6, dan serat makanan, dan lain-lain.

Air jeruk lemon memiliki bahan aktif yang disebut asam sitrat, yang umumnya digunakan sebagai bahan pembersih karena sifat antibakteri dan antiseptiknya yang kuat.

Lemon, air jeruk lemon, dan minyak esensial lemon juga penting bagi praktisi pengobatan alternatif atau alami, karena tingginya kadar antioksidan dan fitonutrien yang ada dalam buah ini.

Meskipun merupakan penambah kesehatan yang sangat baik, lemon menjadi lebih kuat (dan lezat) jika dikombinasikan dengan madu.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Organicfacts.net.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air lemon yang dicampur dengan madu untuk kesehatan dan salah satunya membantu mengatasi batuk.

