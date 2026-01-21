Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

8 Manfaat Teh Campur Jeruk Nipis, Baik untuk Kesehatan Jantung

Rabu, 21 Januari 2026 – 09:08 WIB
8 Manfaat Teh Campur Jeruk Nipis, Baik untuk Kesehatan Jantung - JPNN.COM
Ilustrasi teh campur susu. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Minuman yang berasal dari tanaman camellia sinensis ini ternyata memiliki segudang manfaat.

Pasalnya, teh mengandung: flouride; antioksidan; asam amino; cafein; dan quercitin.

Baca Juga:

Serta memiliki banyak nutrisi. Kombinasi teh dicampur jeruk nipis ternyata memberikan sensasi yang sangat unik.

Jeruk nipis memiliki kandungan vitamin C paling tinggi dibanding dengan jeruk lainnya, sehingga perpaduan teh dengan air jeruk nipis menghasilkan minuman yang menyegarkan dan menyehatkan serta memiliki banyak manfaat untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Menurunkan kadar kolesterol

Asupan makanan berminyak dan berlemak bisa memicu meningkatnya kadar kolesterol jahat yang meningkatkan risiko terkena penyakit jantung.

Dengan mengonsumsi teh campur jeruk nipis yang memiliki antioksidan yang tinggi bisa membantu menyerap kolesterol dari usus besar.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi teh yang dicampur jeruk nipis untuk kesehatan dan salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Teh  Jeruk Nipis  daya tahan tubuh  Berat Badan 
BERITA TEH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp