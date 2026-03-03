8 Manfaat Teh, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang. Anda bisa minum teh yang dicampur gula atau tanpa gula.

Teh memang merupakan minuman alternatif di tengah masyarakat.

Teh bahkan kini menjadi minuman kesukaan masyarakat Indonesia.

Selain ekonomis, teh ternyata memiliki segudang manfaat untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co

1. Meningkatkan Metabolisme Tubuh

Manfaat teh yang pertama ialah membantu meningkatkan metabolisme tubuh.

Metabolisme tubuh bisa ditingkatkan dan dimaksimalkan dengan konsumsi teh yang teratur karena kandungan polifenol katekin, utamanya yang terdapat dalam teh hijau.

Kandungan tersebut bisa merangsang dan mendorong pengeluaran energi dalam tubuh dengan memberikan efek hangat (thermogenesis), sehingga lemak yang ada segera teroksidasi dan sensitivitas insulin meningkat. Sebagai hasilnya, metabolisme tubuh juga meningkat.