8 Menu Sarapan yang Bikin Proses Penurunan Berat Badan Makin Mudah

jpnn.com, JAKARTA - ADA hal berbeda yang dilakukan orang setiap pagi. Namun, yang wajib kita semua lakukan setiap pagi adalah sarapan.

Anda pasti pernah mendengar sarapan adalah waktu makan terpenting dalam sehari.

Namun, beberapa orang melewatkannya saat mereka mencoba menurunkan berat badan.

Memulai hari dengan sehat bisa membuat perbedaan besar pada program kebugaran Anda.

Namun, ini tidak berarti Anda harus mengonsumsi sereal olahan dan pilihan manis lainnya.

Memilih makanan sarapan yang tepat untuk menurunkan berat badan sangatlah penting.

Pilihan makanan seperti oatmeal, telur, yoghurt Yunani, dan bahkan beberapa sayuran terbukti menjadi beberapa makanan tersehat untuk memulai hari Anda.

Makan sarapan berat bisa menyebabkan penambahan berat badan, terutama jika makanan yang Anda konsumsi tinggi kalori, gula rafinasi, dan lemak tidak sehat.