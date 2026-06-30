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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

8 Minuman Ini Bantu Turunkan Risiko Kanker

Selasa, 30 Juni 2026 – 05:42 WIB
8 Minuman Ini Bantu Turunkan Risiko Kanker - JPNN.COM
Kopi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KITA semua tahu kanker merupakan salah satu penyakit yang bisa menurunkan nyawa penderitanya.

Makan dengan benar dan tetap aktif secara fisik sangat penting untuk kesehatan yang optimal.

Melakukan perubahan kecil dalam pola makan dan gaya hidup Anda bisa memainkan peran yang lebih besar dalam mengurangi risiko kanker.

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Makanan dan minuman tertentu kaya akan senyawa yang telah terbukti memiliki sifat antikanker, termasuk antioksidan, polifenol, dan vitamin.

Dengan memasukkan senyawa-senyawa ini ke dalam pola makan harian Anda, kamu bisa menciptakan efek perlindungan terhadap berbagai jenis kanker.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

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1. Teh Hijau

Kaya akan katekin EGCG. Orang yang suka minum teh hijau secara teratur memiliki risiko kanker payudara dan kolorektal 20-30 persen lebih rendah.

Antioksidan dalam teh hijau membantu melawan stres oksidatif dan bisa menghambat pertumbuhan sel kanker.

Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan risiko serangan kanker dan salah satunya smoothie beri.

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TAGS   minuman  Kanker  kopi  Teh Hijau 
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