8 Minuman yang Sebaiknya Dikonsumsi Penderita Diabetes Setiap Pagi

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Apakah Anda menderita diabetes atau tidak, mengonsumsi makanan sehat selalu baik untuk kesehatan kamu.

Namun, penderita diabetes harus lebih berhati-hati dalam mengelola kadar gula darah mereka.

Jadi, diet diabetes sebagian besar terdiri dari makanan seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan produk susu rendah lemak.

Makanan manis dan daging merah sebaiknya dihindari. Penderita diabetes bisa memulai hari mereka dengan sehat dengan menyelipkan minuman pagi.

Jika Anda seorang penderita diabetes, kamu bisa memulai hari dengan beberapa minuman pagi terbaik.

Namun, sebaiknya konsultasikan dengan ahli kesehatan Anda sebelum memasukkan ini dalam diet harian Anda.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.