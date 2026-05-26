Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

8 Perusak Lapas Narkotika Gowa Ditangkap, Mereka Positif Narkoba, Hadeh!

Selasa, 26 Mei 2026 – 08:33 WIB
8 Perusak Lapas Narkotika Gowa Ditangkap, Mereka Positif Narkoba, Hadeh! - JPNN.COM
Juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Rika Aprianti. ANTARA/M Fikri Setiawan

jpnn.com - Delapan orang diduga pelaku perusakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ditangkap personel Polsek Bontomarannu.

Juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Rika Aprianti menyebut para perusak dan provokator aksi demonstrasi itu sudah diamankan di polsek setempat.

"Dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dua di antara delapan orang tersebut positif menggunakan narkoba," kata Rika Aprianti di Jakarta, Senin malam (25/5/2026).

Baca Juga:

Peristiwa perusakan Lapas Sungguminasa terjadi saat massa berjumlah sekitar 40 orang berdemonstrasi di dalam lapas pada Senin pukul 15.00 WITA.

Massa tersebut mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum (AMPH).

Unjuk rasa yang dilakukan AMPH itu tidak mengantongi izin atau pemberitahuan dari kepolisian, baik dari Polres Gowa maupun Polsek Bontomarannu.

Baca Juga:

Rika menyebut para pengunjuk rasa melakukan tindakan perusakan mulai dari sengaja menabrakkan motornya ke ruang pintu P2U, melempar kaca, perusakan sarana kunjungan untuk warga binaan dan beberapa fasilitas lapas lainnya serta sempat melakukan pembakaran ban.

"Demo tersebut menyebabkan kerusakan beberapa fasilitas dan sarana," ujarnya.

Delapan orang diduga pelaku perusakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Mereka juga positif narkoba.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   narkoba  Lapas Narkotika  Gowa  Ditangkap  Perusakan  Demonstrasi 
BERITA NARKOBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp