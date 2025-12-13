Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

8 Rekomendasi Gim di Steam, Cocok untuk Mengisi Waktu Luang di Akhir Tahun

Sabtu, 13 Desember 2025 – 23:41 WIB
8 Rekomendasi Gim di Steam, Cocok untuk Mengisi Waktu Luang di Akhir Tahun - JPNN.COM
Mengisi liburan akhir tahun dengan game online Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang liburan akhir tahun, sebagian orang memilih untuk menghabiskan waktu di rumah sambil mencoba permainan baru.

Steam kembali menjadi pilihan utama karena memiliki katalog gim yang luas dan kemudahan dalam bertransaksi.

Bagi kamu yang berencana menambah koleksi game, mengisi saldo melalui top up Steam bisa menjadi langkah praktis sebelum berbelanja di Steam.

Baca Juga:

Oleh karena itu, top up saldo Steam, ada berbagai tempat yang bisa kamu pilih, seperti www.itemku.com dengan proses pembelian saldo yang cepat dan fleksibel.

Nah, agar liburan akhir tahun makin seru, berikut beberapa rekomendasi game di Steam yang layak dibeli di penghujung tahun ini.

1. Baldur’s Gate 3

Baca Juga:

RPG epik besutan Larian Studios ini masih menjadi perbincangan hangat. Melalui sistem keputusan bercabang dan interaksi karakter yang hidup, Baldur’s Gate 3 menawarkan pengalaman bermain yang berbeda untuk setiap pemain.

Dunia fantasi yang kompleks, dialog yang ditulis dengan cermat, dan kebebasan dalam menyusun strategi membuatnya tetap relevan di penghujung 2025.

Steam kembali menjadi pilihan utama karena memiliki katalog gim yang luas dan kemudahan dalam bertransaksi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Game Online  gim  Steam  Dota 2 Pro Circuit 
BERITA GAME ONLINE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp