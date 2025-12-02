8 Sup Sehat dan Bergizi untuk Penderita Diabetes

Rabu, 17 Desember 2025 – 03:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Karena diabetes memengaruhi cara tubuh memproses glukosa, mengonsumsi makanan yang tepat memastikan tingkat energi yang stabil dan mengurangi risiko lonjakan dan penurunan gula darah.

Sup bisa menjadi tambahan yang sangat baik untuk diet ramah diabetes jika disiapkan dengan bahan yang tepat.

Baca Juga: 3 Makanan Sahabat Terbaik Penderita Diabetes

Sup rendah karbohidrat dan tinggi serat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sekaligus menyediakan nutrisi penting.

Sup yang dibuat dengan sayuran nontepung, protein rendah lemak, dan lemak sehat menawarkan energi berkelanjutan tanpa menyebabkan lonjakan glukosa.

Selain itu, sup menghidrasi, mudah dicerna, dan bisa menjadi cara yang bagus untuk memasukkan bahan-bahan padat nutrisi yang mendukung kesehatan jantung, pencernaan, dan kekebalan tubuh.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Sup lentil

Lentil kaya akan serat dan protein nabati, yang membantu menstabilkan gula darah dan meningkatkan rasa kenyang.