Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

80 Hektare Tanah di Arab Saudi Bakal Dibangun Kampung Haji Indonesia

Jumat, 10 Oktober 2025 – 07:05 WIB
80 Hektare Tanah di Arab Saudi Bakal Dibangun Kampung Haji Indonesia - JPNN.COM
Ilustrasi ibadah haji. ANTARA FOTO/Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/pras/cfo

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memproyeksikan luasan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi mencapai 80 hektare, yang diprakirakan mampu menampung hingga 200 ribuan orang.

"Luasnya 80 hektare," ujar CEO Danantara Rosan Roeslani dikutip Jumat (10/10).

Rosan mengatakan Danantara akan menanggung penuh pendanaan awal pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.

Baca Juga:

Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan fasilitas layak bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

Namun ke depan, pembangunan akan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Pendanaan tidak ada masalah, ada Danantara. Tetapi ke depan kami akan kolaborasi dengan BPKH karena banyak yang harus dibangun," katanya.

Baca Juga:

Terkait lokasi, Rosan menyebutkan bahwa lahan sudah ditentukan dan saat ini tengah dalam proses administrasi serta pemenuhan berbagai persyaratan perizinan.

"Sekarang kami fokus dulu pada proses mendapatkan lahannya. Karena ini sesuatu yang baru, di mana pihak asing bisa memiliki properti di Arab Saudi, jadi kami lakukan secara bertahap," kata Rosan.

Danantara memproyeksikan luasan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi mencapai 80 hektare, yang diprakirakan mampu menampung hingga 200 ribuan orang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kampung Haji  Danantara  Rosan Roeslani  haji  umrah  BPKH 
BERITA KAMPUNG HAJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp