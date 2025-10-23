Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

80 Persen Guru Kelas 3 Kemampuan Berbahasa Inggrisnya Rendah, Kemendikdasmen Siapkan Pelatihan

Kamis, 23 Oktober 2025 – 13:54 WIB
Guru ASN. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan pelatihan bagi para guru kelas di jenjang sekolah dasar (SD). Kebijakan ini menyusul dengan rencana pemerintah memasukkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran (mapel) wajib di SD mulai 2027.

Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengungkapkan, SD yang memiliki guru bahasa Inggris hanya 49 ribu, sedangkan yang tidak punya 90.447. 

"Nah, dari sinilah kami akan melakukan pelatihan terhadap 90 ribuan guru kelas mulai tahun depan," kata Dirjen Nunuk yang ditemui di sela-sela Taklimat Media bertajuk Setahun Kemendikdasmen, Rabu (22/10).

Nantinya, terang Dirjen Nunuk, 90 ribuan guru kelas tersebut akan dilatih dalam tiga semester. Setiap semester 30 ribu guru yang dilatih secara offline.

Untuk pelatihan para guru ini, ujar Dirjen Nunuk, Kemendikdasmen bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang memiliki progam studi bahasa Inggris.

"Kalau dengan lembaga asing kan mahal ya, kami enggak mungkin menjangkau, apalagi ini juga konteks Indonesia. Namun, untuk pengembangan modul, kami menggunakan BISI, EF," jelas Dirjen Nunuk 

Mengenai penentuan guru kelas yang akan dilatih, dia menegaskan targetnya ialah semua guru yang belum memenuhi B1. Sebab, standar guru B2, sedangkan di atas B2 tidak perlu dilatih lagi. 

"80% guru kita itu kemampuan berbahasa Inggrisnya di bawah level yang seharusnya, makanya perlu dilatih," ucapnya.

