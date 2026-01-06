Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

80 Persen Konsumen Pilih Live Shopping Selama Harbolnas 2025

Selasa, 06 Januari 2026 – 17:37 WIB
Fitur live shopping lebih diminati selama Harbolnas 2025. Ilustrasi/Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan dominasi fitur belanja langsung atau live shopping pada perhelatan Harbolnas 2025 tercatat diminati hingga 80 persen konsumen.

Menurut Mendag Budi, tingginya angka peminat tersebut tidak lepas dari keunggulan fitur yang ditawarkan.

Kemampuan menyediakan ulasan produk secara daring dan interaktif menjadi daya tarik utama bagi pembeli.

Popularitas live shopping ini bahkan dinyatakan jauh lebih tinggi dibandingkan fitur permainan atau gamifikasi.

Fitur hiburan seperti pengumpulan poin atau kenaikan peringkat tercatat hanya diminati oleh 31 persen konsumen.

Sementara itu, fitur lelang atau bid berada di urutan paling bawah dalam preferensi konsumen Harbolnas 2025.

Hanya 7 persen konsumen yang tercatat meminati fitur lelang tersebut.

Selain fitur interaktif, metode promosi melalui afiliator juga menunjukkan kinerja yang positif.

TAGS   Harbolnas 2025  live shopping  konsumen  belanja online  Budi Santoso 
