JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

80 Persen Pemain Persib Bertahan, Bojan Hodak Belum Pasti

Senin, 25 Mei 2026 – 17:11 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menjuarai BRI Super League 2025/26 dengan nilai 79 poin. 

Dengan pencapaian positif ini, banyak Bobotoh yang sudah menanti seperti apa skuad juara ini untuk musim depan.

Apalagi Maung Bandung akan kembali bertarung di kompetisi Asia, AFC Champions League Two (ACL 2).

Pelatih Persib Bojan Hodak membocorkan rencana untuk skuadnya musim depan tidak akan banyak dilakukan perubahan.

Mayoritas pemain-pemain yang sudah bersama Persib, masih akan bertahan.

"Mayoritas dari mereka, mungkin 80 persen akan bertahan," kata Hodak saat ditemui di Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Senin (25/5/2026).

Hodak menjelaskan, posisi akhir Persib di musim ini menandakan sebuah perbaikan. 

Meski Persib kesulitan di awal musim, tetapi Hodak mampu meyakinkan bila pemain pilihannya adalah yang terbaik.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, belum memutuskan soal masa depannya pasca membawa tim kembali meraih gelar juara Super League.

Persib  Bojan Hodak  Persib Bandung  Super League 
