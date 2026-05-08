JPNN.com - Daerah - Sumsel

80 Ribu Rumah di Muratara Terendam Banjir, 6 Jembatan Gantung Ambruk

Jumat, 08 Mei 2026 – 18:08 WIB
Banjir rendam ribuan rumah di Muratara, Sumatera Selatan. Foto: Dok. BPBD Muratara.

jpnn.com, MUSIRAWAS UTARA - Bencana banjir kembali melanda Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.

Akibat curah hujan yang tinggi, sebanyak 80 ribu rumah terendam banjir dan enam jembatan gantung ambruk.

Enam kecamatan terdampak yakni Kecamatan Rawas Ulu, Ulu Rawas, Rupit, Karang Jaya, Karang Dapo, dan Rawas Ilir.

Bupati Muratara Devi Suhartoni menjelaskan bahwa sedikitnya enam jembatan gantung putus diterjang arus deras. Tidak hanya itu, dua rumah warga dilaporkan hanyut terbawa arus.

"Enam jembatan gantung putus, dan dua rumah warga hanyut," ungkap Devi, Jumat (8/5/2026).

Pemkab Muratara telah menetapkan status tanggal darurat bencana selama 14 hari guna mempercepat penanganan dan proses evakuasi masyarakat yang terdampak.

Menurut Devi, pemerintah daerah bersama aparat desa sudah menyiapkan dapur umum di wilayah yang terdampak banjir.

Penanganan darurat dilakukan secara terkoordinasi oleh kepala desa, camat hingga lurah.

