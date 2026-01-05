Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

80 Tahun Kia: Dari Pabrik Logam ke Pelopor Mobilitas Masa Depan

Senin, 05 Januari 2026 – 19:15 WIB
80 Tahun Kia: Dari Pabrik Logam ke Pelopor Mobilitas Masa Depan - JPNN.COM
Mobil konsep Kia Vision Meta Turismo. Foto: kia

jpnn.com, JAKARTA - Delapan dekade perjalanan Kia bukan sekadar penanda usia, melainkan refleksi tentang keberanian bertransformasi dan konsistensi menatap masa depan.

Pada 2025 lalu, Kia merayakan 80 tahun kiprahnya melalui seremoni khusus dan pameran bertema warisan serta visi masa depan di Kia Vision Square, Yongin, Korea Selatan.

Momen itu menjadi kilas balik perjalanan Kia yang dimulai pada 1944 sebagai Kyungsung Precision Industry-produsen komponen logam, sebelum mengadopsi nama Kia pada 1952 dan meluncurkan produk mobilitas pertamanya berupa sepeda.

Baca Juga:

Tonggak penting terjadi pada 1974 lewat peluncuran Kia Brisa, mobil penumpang pertama Kia.

Nama Kia kemudian makin dikenal dunia melalui model-model ikonik seperti Kia Pride dan Kia Sportage, yang disebut sebagai salah satu pionir urban SUV.

Transformasi besar berlanjut saat Kia bergabung dengan Hyundai Motor Group pada 1997, hingga penguatan identitas desain global pada era 2000-an.

Baca Juga:

Perayaan juga menyoroti peran manusia di balik layar kesuksesan Kia.

Chairman Hyundai Motor Group, Euisun Chung, menyebut perjalanan 80 tahun Kia sebagai kisah ketekunan dan komitmen kolektif.

Delapan dekade perjalanan Kia bukan sekadar penanda usia, melainkan refleksi tentang keberanian bertransformasi dan konsistensi menatap masa depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KIA  80 tahun Kia  Mobil konsep Kia  kia Vision Meta Turismo Concept 
BERITA KIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp