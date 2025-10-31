Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

800 Siswa SMK Kandeman Batang Keracunan MBG

Jumat, 31 Oktober 2025 – 17:39 WIB
800 Siswa SMK Kandeman Batang Keracunan MBG - JPNN.COM
Seorang siswi SMK Kandeman, Kabupaten Batang, mendapatkan pertolongan untukdibawa ke RSUD Batang setelah diduga menyantap makanan program MBG, di Batang, Jumat (31/10/2025). ANTARA/Kutnadi

jpnn.com, BATANG - Sekitar 800 siswa dari 1.546 pelajar SMK Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengalami keracunan diduga setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (31/10).

Kepala SMK Kandeman Yulianto mengatakan hampir sebagian besar para siswa mengalami diare dan sebagian lagi mampu bertahan karena daya tahan tubuhnya sehat sehingga tidak sampai dirawat ke rumah sakit.

"Memang ada satu yang dirawat di RSUD. Namun, sebagian sebesar sudah dipulangkan ke rumah masing-masing siswa," katanya.

Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium terkait dengan kasus anak-anak yang mengalami mual dan muntah tersebut.

"Jadi, kami belum berani bisa menyampaikan apakah kasus keracunan tersebut karena MBG atau apa belum berani menyampaikan sambil menunggu hasil laboratorium," katanya.

Dia menyampaikan sejumlah menu yang diduga mengandung racun tersebut, seperti tahu bakso, daging ayam, dan sayuran.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Batang Any Rusydiati mengakui adanya siswa yang sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis.

"Akan tetapi, dia sudah pulang. Ada satu anak tadi masuk sekitar pukul 11.40 WIB dan menjalani observasi karena mengalami gejala mual-mual dan diare, tetapi tidak ada yang menjalani rawat inap," katanya.

Sebanyak 800 siswa SMK Kandeman Batang mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG.

