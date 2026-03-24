JPNN.com - Daerah

80.790 Wisatawan Mengunjungi Ragunan pada H+2 Lebaran

Selasa, 24 Maret 2026 – 09:57 WIB
Warga berlibur di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Foto/ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 80.790 wisatawan mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, pada Senin atau H+2 Lebaran.

"Jumlah pengunjung pada Senin (23/3), hari ini, ada sebanyak 80.790 orang," kata Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang, Selasa (24/3).

Rinciannya, kata dia, yaitu sebanyak 22.573 anak-anak dan 58.217 dewasa.

Kemudian, pengunjung berkendaraan roda dua masih mendominasi dengan jumlah 9.540 unit, mobil sebanyak 3.431 unit dan pengguna sepeda 40 unit.

Angka tersebut cenderung naik jika dibandingkan dengan Minggu (22/3), yang mencapai lebih dari 72.311 pengunjung.

"Hari ini, jumlahnya (pengunjung, red) meningkat dari hari Minggu kemarin," ujar Wahyudi.

Terkait data anak-anak yang hilang, tetapi sudah kembali kepada orang tuanya pada Minggu (22/3), yakni terdapat tiga anak, dan pada Senin, terdapat 11 anak yang hilang.

"Anak-anak itu sudah dipertemukan kembali kepada orang tuanya masing-masing, sebelumnya sudah diberitahukan melalui pengeras suara oleh petugas bagian informasi," ucap Wahyudi.

