JPNN.com - Daerah

8.205 Honorer Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Bupati Minta Jaga Etika & Bijak Gunakan Medsos

Jumat, 28 November 2025 – 16:50 WIB
8.205 Honorer Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Bupati Minta Jaga Etika & Bijak Gunakan Medsos
Pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu formasi tahun 2025. ANTARA/HO-Humas Pemkab Tangerang.

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Sebanyak 8.205 pegawai honorer di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Banten, diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu formasi 2025.

"Melalui surat keputusan (SK) diberikan kepada 3.809 tenaga guru, 509 tenaga kesehatan dan 3.887 tenaga teknis," kata Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Jumat (28/11).

Dia mengatakan bahwa 8.205 PPPK paruh waktu ini menjadi jumlah yang terbanyak di Provinsi Banten.

Menurut dia, pelantikan 8.205 PPPK paruh waktu ini menjadi momentum awal bagi para pegawai yang dilantik atas pengabdian yang penuh integritas, dedikasi, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Selain itu, juga bersama-sama mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang makin efektif dan responsif.

Maesyal juga memperingatkan seluruh PPPK paruh waktu untuk menjaga etika dan citra pemerintah saat berinteraksi di ruang-ruang digital.

"Saya minta kepada seluruhnya untuk bijak menggunakan media sosial. Jaga rahasia pemerintah dan negara untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.

"Dijaga ucapan, etika dan dijaga perkataan yang menimbulkan ketidaknyamanan," tambahnya.

Sementara itu, seorang PPPK paruh waktu, Faqih mengatakan, pelantikan ini sudah dinantinya sejak 22 tahun lalu.

Pemkab Tangerang angkat 8.205 honorer jadi PPPK paruh waktu. Bupati Tangerang minta PPPK jaga etika dan citra pemerintah, serta bijak bermedia sosial.

