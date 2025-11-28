Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

83 Orang Dinyatakan Tewas dalam Insiden Kebakaran di Apartemen

Jumat, 28 November 2025 – 09:26 WIB
83 Orang Dinyatakan Tewas dalam Insiden Kebakaran di Apartemen - JPNN.COM
Ilustrasi kebakaran. Foto: pixabay

jpnn.com, HONG KONG - Kasus kebakaran dahsyat yang melanda kompleks apartemen di Hong Kong telah memakan korban jiwa.

Berdasar laporan South China Morning Post (SCMP) pada Kamis (27/11), korban tewas dalam insiden itu mencapai 83 orang.

Kebakaran yang menghanguskan delapan bangunan di kompleks perumahan Wang Fuk Court itu menjadi yang terparah di Hong Kong dalam 17 tahun terakhir.

Baca Juga:

Sebelumnya dilaporkan 75 orang tewas dan 76 lainnya terluka dalam insiden tersebut.

Otoritas Hong Kong akan menyediakan hunian sementara dan bantuan keuangan bagi mereka yang terdampak kebakaran, kata Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee pada Kamis.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, inspeksi telah dilakukan di semua kompleks apartemen yang sedang dalam perbaikan besar untuk memverifikasi perancah dan keamanan bahan bangunan, katanya.

Baca Juga:

Laporan SCMP menyebutkan kebakaran itu berawal dari perancah bambu yang dipasang untuk renovasi di sebuah gedung Wang Fuk Court, tetapi kemudian menyebar ke tiga gedung lainnya.

Insiden tersebut meningkat ke level bahaya kebakaran tertinggi di Hong Kong: level lima. (antara/jpnn)

Sebanyak 83 orang dilaporkan tewas dalam insiden kebakaran di kompleks apartemen Hong Kong.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kebakaran  kebakaran apartemen  Korban tewas  Korban jiwa 
BERITA KEBAKARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp