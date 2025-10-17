850 PPPK Dilantik, Sesjen Kemdiktisaintek Ingatkan Tugas Utama ASN

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 850 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Kemdiktisaintek, resmi dilantik.

Pegawai yang dilantik terdiri dari 313 orang hadir langsung di tingkat pemerintahan pusat dan 537 di berbagai perguruan tinggi secara daring.

Pelantikan digelar secara hybrid bersamaan dengan pelantikan PPPK di Universitas Halu Oleo, Politeknik Perikanan Negeri Tual, Universitas Hasanuddin, Politeknik Maritim Negeri Indonesia, dan Institut Teknologi Kalimantan.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Togar Mangihut Simatupang mewakili Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi momentum penting bagi para PPPK untuk meneguhkan komitmen pengabdian sebagai aparatur negara.

“Upacara hari ini adalah penanda lahirnya babak baru, di mana kalian menjadi keluarga besar abdi negara, bekerja bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Republik Indonesia,” tegas Sesjen Kemdiktisaintek saat melantik PPPK Kemdiktisaintek, Kamis (16/10).

Ditekankan pula bahwa pengangkatan menjadi PPPK merupakan panggilan untuk melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab, memberikan harapan pada pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan ke depannya.

Sesjen Togar lantas mengapresiasi proses panjang yang telah dilalui para pegawai hingga dapat berada pada titik pelantikan PPPK.

Dikatakan Sesjen, bahwa pengabdian di lingkungan pendidikan tinggi dan riset merupakan bagian penting dari upaya besar mencerdaskan kehidupan bangsa.