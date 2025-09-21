8.500 Pelari Meriahkan Guardian Run 2025, Bawa Pulang 76 Produk Dari Brand Ternama

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 8.500 pelari turut memeriahkan acara Guardian Run 2025 di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, maupun secara virtual pada Minggu (21/9).

Adapun kategori lari kali ini hanya 5K dan 10K.

Managing Director Guardian Indonesia Anna Hull mengapresiasi antusiasme publik dalam penyelenggaraan Guardian Run tahun ini.

“Setelah sukses menyelenggarakan ajang lari ini dalam dua tahun terakhir membuat Guardian bersemangat menginspirasi lebih banyak orang menjalani hidup sehat, sekaligus menciptakan pengalaman positif melalui rangkaian kegiatan seru bersama Guardian Indonesia. Kami senang bisa menghadirkan pengalaman berlari yang menyenangkan untuk peserta,” ujar Anna.

Menggandeng Indonesia Muda Road Runner (IM Road Runner) sebagai race organizer, Guardian Run 2025 semakin meriah dengan hadirnya sejumlah titik cheering point di sepanjang rute.

Selain itu, demi memastikan keamanan dan kenyamanan peserta, Guardian juga menyediakan berbagai fasilitas seperti pos hidrasi di setiap 2 kilometer, layanan cooling down dan stretching area, serta treatment pascalari mulai dari ice bath, massage corner, hingga dukungan tim medis yang lengkap dengan sistem koordinasi terpusat.

Guardian memastikan bahwa peserta tidak hanya menikmati momen berlari, tetapi juga mengutamakan proses pemulihan pasca-lari dan kesejahteraan holistik, yang menjadi fondasi gaya hidup sehat dan seimbang.

“Momentum ini menjadi simbol bahwa Guardian hadir lebih dari sekadar penyedia produk kesehatan dan kecantikan. Guardian Run menegaskan komitmen kami sebagai mitra terpercaya dalam perjalanan hidup sehat pelanggan dan menginspirasi mereka untuk mengambil langkah proaktif menuju gaya hidup yang lebih baik dan lebih aktif," serunya.