87 Persen Publik Puas dengan Kinerja Menteri Amran Sulaiman

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasioanl, Andi Amran Sulaiman masuk dalam 7 menteri Top Of Mind yang berhasil menjalankan program kerjanya, menurut Lembaga survei Index Politica..

Amran disebut berkontribusi besar pada capaian Presiden Prabowo Subianto di satu tahun pemerintahannya, hingga mendapat poin kepuasan 87,5 persen.

Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim mengatakan kepuasan tersebut dilihat dari survei responden yang menilai figur Mentan Amran memiliki kinerja luar biasa, terutama pada sisi keramahan dan kesantunan sebesar 41,5 persen, pemberitaan positif di media sebesar 17,5 persen dan kepusan kinerja 16,2 persen.

“Data ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan eksposur positif di media massa yang sangat kuat dan positif,” ujar Fadhly.

Dia mengatakan survei ini dilakukan pada 1 sampai dengan 10 Oktober 2025 dan melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi dengan metode multistage random sampling, di mana margin of error hanya 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

“83,5 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun memimpin pemerintahan. Sementara itu, 90,8 persen responden mengaku mengetahui berbagai kegiatan dan kebijakan Presiden melalui pemberitaan media massa termasuk media sosial,” katanya.

Fadlhy berharap survei ini dapat menjadi refleksi satu tahun perjalanan pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta menjadi barometer awal arah kebijakan pemerintahan ke depan.

“Kami berharap hasil survei ini menjadi masukan konstruktif bagi presiden prabowo subianto khususnya menteri di kabinet merah putih untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.