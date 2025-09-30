Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

87 Persen Tiket MotoGP Indonesia 2025 Terjual

Selasa, 30 September 2025 – 13:00 WIB
87 Persen Tiket MotoGP Indonesia 2025 Terjual - JPNN.COM
Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah. Foto: motogpindonesia

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Penjualan tiket MotoGP Indonesia 2025 telah menyentuh 87 persen dari total yang disiapkan.

MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat bakal hadir pada 3-5 Oktober.

"Penjualan tiket saat ini terus bergerak dan data sementara mencapai 87 persen," kata Direktur Operasi Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy Warokka, Selasa (30/9).

Baca Juga:

Dia mengatakan MotoGP Indonesia 2025 ini dipastikan berjalan aman dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

"Kami pastikan lebih baik dari MotoGP Indonesia sebelumnya," ujarnya.

Dia mengatakan selain meningkatkan penjualan tiket MotoGP Indonesia, pihaknya juga tetap berkomitmen memberikan tiket kepada masyarakat di sekitar Sirkuit Mandalika, agar mereka bisa merasakan dan menyaksikan ajang MotoGP tersebutlah.

Baca Juga:

"Untuk tiket di grandstand A dan B, sudah banyak terjual," katanya.

Tiket menonton MotoGP Indonesia 2025 berkisar antara Rp 185 ribu hingga Rp 11 juta.

MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat hadir pada 3-5 Oktober.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Indonesia  MotoGP Mandalika  motogp indonesia 2025  Harga tiket MotoGP Indonesia  MotoGP 
BERITA MOTOGP INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp