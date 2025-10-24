89 Orang Tewas & 317 Terluka Sejak Gencatan Senjata Gaza 11 Oktober

jpnn.com - MOSKOW - Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan sebanyak 89 orang tewas dan 317 lainnya terluka sejak gencatan senjata di Gaza diberlakukan pada 11 Oktober.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menekankan bahwa krisis di Gaza masih terus berlanjut. Selain itu, kata dia, kebutuhan penduduk di wilayah tersebut masih sangat besar.

Rencana 20 poin untuk perdamaian Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diumumkan pada 29 September.

Rencana itu menyerukan gencatan senjata segera, dengan syarat pembebasan sandera dalam waktu 72 jam.

Dokumen tersebut juga mengusulkan agar Hamas atau faksi bersenjata Palestina lainnya tidak memiliki peran dalam pemerintahan di Jalur Gaza.

Kendali atas wilayah tersebut harus dialihkan kepada komite teknokrat yang diawasi badan internasional yang dipimpin Trump.

Pada 9 Oktober, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan tahap pertama rencana perdamaian untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang sudah berlangsung selama dua tahun di Jalur Gaza.

Kemudian, pada 13 Oktober, Presiden Trump bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani deklarasi gencatan senjata Gaza.