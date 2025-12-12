Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

9 Buah Tinggi Kandungan Kalsium yang Wajib Anda Konsumsi

Jumat, 19 Desember 2025 – 03:14 WIB
9 Buah Tinggi Kandungan Kalsium yang Wajib Anda Konsumsi - JPNN.COM
Ilustrasi: Air lemon. Foto: livestrong

jpnn.com, JAKARTA - SELAMA ini, jika Anda ingin meningkatkan asupan kalsium, maka pilihan kamu adalah mengonsumsi susu.

Tua atau muda, tubuh membutuhkan asupan kalsium yang konsisten, yang sebagian besar ditemukan dalam susu dan makanan olahan susu lainnya.

Kalsium diperlukan untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah kondisi seperti osteoporosis, penyakit yang bisa membuat tulang Anda lemah.

Baca Juga:

Namun, jika Anda bukan penggemar susu atau produk olahan susu seperti keju, kamu bisa memilih buah-buahan berwarna-warni.

Ya, ada buah-buahan kaya kalsium seperti buah ara dan jeruk yang bisa membuat tulang dan gigi Anda kuat.

Tubuh membutuhkan pasokan kalsium yang cukup dari makanan atau suplemen untuk menjaga kesehatan.

Baca Juga:

Orang dewasa berusia 19 tahun ke atas membutuhkan 700 mg kalsium dalam sehari, menurut Layanan Kesehatan Nasional Inggris.

Berikut ini adalah beberapa buah kaya kalsium terbaik untuk ditambahkan ke dalam diet Anda, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis buah yang kaya akan kandungan kalsium yang wajib Anda konsumsi dan salah satunya adalah tentu saja goji berry.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kalsium  Buah  Aprikot  kiwi 
BERITA KALSIUM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp