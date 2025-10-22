Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

9 Forum PPPK Siapkan Pertemuan Akbar, Tuntutan Alih Status ke PNS Makin Kuat

Rabu, 22 Oktober 2025 – 13:10 WIB
9 Forum PPPK Siapkan Pertemuan Akbar, Tuntutan Alih Status ke PNS Makin Kuat - JPNN.COM
Sebanyak 9 forum PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih menyiapkan pertemuan akbar, yang salah satu misinya ialah alih status ke PNS. Foto dok. AMP for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 9 forum PPPK kompak bergabung untuk pertemuan akbar pada pertengahan November mendatang.

Pertemuan akbar bertajuk Silaturahmi Nasional (Silatnas) ASN PPPK se-Indonesia menjadi puncak perjuangan. Salah satu tujuannya ialah pengalihan status PPPK ke PNS.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan, silatnas ini diikuti PPPK lintas profesi dan instansi. Mulai dari guru, dosen, tenaga kependidikan, Satpol PP, tenaga kesehatan, penyuluh, perawat, tenaga teknis lainnya.

Baca Juga:

"PPPK seluruh Indonesia dari berbagai forum sepakat ikut silatnas yang dikomandoi Aliansi Merah Putih. Sudah saatnya seluruh PPPK bergabung untuk bersama-sama berjuang mencapai tujuan besar kami semua," kata Fadlun kepada JPNN, Rabu (22/10).

Pertemuan akbar ini, ujarnya, rencananya digelar di Istora Senayan. Dia berharap seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik pusat maupun daerah bisa bergabung dalam Silatnas nanti.

Tercatat sampai saat ini ada sembilan forum PPPK yang akan bergabung, yaitu:

Baca Juga:

1. DPP ADAPI (Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia)

2. DPP FKBPPPN (Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara)

Sebanyak 9 forum PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih menyiapkan pertemuan akbar, yang salah satu misinya ialah alih status ke PNS

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  honorer  pppk jadi pns  Forum PPPK  pertemuan akbar 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp