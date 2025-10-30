Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

9 Khasiat Jengkol Goreng, Turunkan Risiko Serangan Diabetes

Kamis, 30 Oktober 2025 – 08:45 WIB
Jengkol. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan yang cukup disukai banyak orang.

Beberapa mungkin tidak suka jengkol karena bisa meninggalkan aroma yang tidak sedap.

Bagi penggemar jengkol, selain nikmat, makanan yang satu ini juga mengandung beberapa nutrisi penting seperti karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin C dan masih banyak lagi.

1. Mencegah Radikal Bebas

Jengkol goreng juga mengandung beberapa jenis vitamin seperti vitamin A, B1, B2 dan juga vitamin C.

Vitamin A dan vitamin C dalam jengkol ini berguna sebagai sumber antioksidan yang sangat penting untuk menangkal radikal bebas penyebab kanker.

2. Mencegah Diabetes

Hanya dengan mengonsumsi jengkol goreng, maka diabetes bisa dicegah.

Dalam jengkol terdapat zat bernama asam jengkolat yang mengkristal dan tidak larut dalam air.

Ada beberapa manfaat jengkol goreng yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya mencegah kerusakan tulang dan gigi.

TAGS   Jengkol  jengkol goreng  radikal bebas  Anemia 
