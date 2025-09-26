9 Khasiat Jus Jambu Biji yang Ampuh Obati Batuk dan Pilek

Jumat, 26 September 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JAMBU biji merupakan salah satu buah dengan rasa manis yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Bagian dalam jambu biji dipenuhi dengan biji-biji kecil dan keras yang terkadang membuatnya sulit dikunyah dengan benar.

Jadi, minum jus jambu biji merupakan pilihan yang lebih baik dan lebih mudah untuk mendapatkan nutrisi dan mineral tersebut.

Jambu biji telah dikenal sebagai salah satu buah super karena berbagai manfaat kesehatannya serta rasa dan aromanya yang khas.

Ini benar-benar sumber nutrisi yang luar biasa. Jus buah yang sederhana ini sangat kaya akan antioksidan yang baik untuk kulit, vitamin C, dan likopen.

Jambu biji juga mengandung banyak mangan, yang membantu tubuh menyerap unsur-unsur penting lainnya dari makanan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Sehat untuk jantung

Perubahan tekanan darah disebabkan oleh ketidakseimbangan kadar natrium dan kalium.