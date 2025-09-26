Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

9 Khasiat Jus Jambu Biji yang Ampuh Obati Batuk dan Pilek

Jumat, 26 September 2025 – 02:00 WIB
9 Khasiat Jus Jambu Biji yang Ampuh Obati Batuk dan Pilek - JPNN.COM
Jambu biji. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAMBU biji merupakan salah satu buah dengan rasa manis yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Bagian dalam jambu biji dipenuhi dengan biji-biji kecil dan keras yang terkadang membuatnya sulit dikunyah dengan benar.

Jadi, minum jus jambu biji merupakan pilihan yang lebih baik dan lebih mudah untuk mendapatkan nutrisi dan mineral tersebut.

Baca Juga:

Jambu biji telah dikenal sebagai salah satu buah super karena berbagai manfaat kesehatannya serta rasa dan aromanya yang khas.

Ini benar-benar sumber nutrisi yang luar biasa. Jus buah yang sederhana ini sangat kaya akan antioksidan yang baik untuk kulit, vitamin C, dan likopen.

Jambu biji juga mengandung banyak mangan, yang membantu tubuh menyerap unsur-unsur penting lainnya dari makanan.

Baca Juga:

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Sehat untuk jantung

Perubahan tekanan darah disebabkan oleh ketidakseimbangan kadar natrium dan kalium.

Ada beberapa manfaat jus jambu biji yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya obat terbaik untuk pilek dan batuk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jambu biji  jus jambu biji  Jantung  pencernaan 
BERITA JAMBU BIJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp