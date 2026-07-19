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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

9 Makanan Tinggi Kandungan Protein yang Wajib Anda Konsumsi

Minggu, 19 Juli 2026 – 06:47 WIB
9 Makanan Tinggi Kandungan Protein yang Wajib Anda Konsumsi - JPNN.COM
Kacang Almond. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu sumber protein yang paling banyak dikonsumsi.

Protein adalah salah satu nutrisi terpenting. Protein menjaga sistem kekebalan tubuh Anda tetap sehat dan menghasilkan hormon untuk membangun serta memelihara tulang dan otot.

Diet tinggi protein juga bisa membantu Anda merasa kenyang, yang baik untuk manajemen berat badan.

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Nilai Harian (DV) untuk protein adalah 50 gram per hari berdasarkan diet 2.000 kalori.

Jumlah protein yang Anda butuhkan bergantung pada usia, berat badan, dan tingkat aktivitas Anda.

Selain telur, ada beberapa makanan yang kaya akan kandungan protein.

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Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Health.com.

1. Selai Almond

Selai almond menawarkan berbagai nutrisi, termasuk lemak tak jenuh tunggal yang menyehatkan jantung, serat, vitamin E, dan magnesium.

Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan protein tinggi selain telur yang wajib Anda konsumsi dan salah satunya adalah udang.

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TAGS   Protein  Makanan  tahu  udang 
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