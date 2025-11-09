Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

9 Makanan Tinggi Protein untuk Menurunkan Berat Badan

Minggu, 09 November 2025 – 03:37 WIB
9 Makanan Tinggi Protein untuk Menurunkan Berat Badan - JPNN.COM
Ilustrasi brokoli. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - PROTEIN merupakan salah satu nutrisi yang baik untuk membantu menjaga kesehatan tubuh.

Jika Anda ingin menurunkan berat badan, maka memasukkan makanan penurun berat badan ke dalam diet harus menjadi prioritas utama.

Sebenarnya, saat Anda melakukannya, kamu harus beralih ke diet kaya protein untuk mencapai tujuan Anda.

Baca Juga:

Protein untuk menurunkan berat badan harus menjadi aturan emas dari setiap diet yang Anda jalani untuk menurunkan beberapa kilogram.

Bagaimanapun, protein membuat Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga menghilangkan rasa lapar.

Protein juga membantu fungsi tubuh yang sehat sekaligus menstabilkan gula darah dan mempercepat metabolisme Anda.

Baca Juga:

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Telur

Telur merupakan makanan sehat bagi siapa saja yang ingin menurunkan berat badan atau bahkan menambah massa otot.

Ada beberapa jenis makanan yang kaya akan kandungan protein yang baik untuk menurunkan berat badan dan salah satunya adalah quinoa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Protein  Berat Badan  legume  Quinoa 
BERITA PROTEIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp