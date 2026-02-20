9 Makanan yang Bantu Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Saat Musim Panas

jpnn.com, JAKARTA - CUACA panas seperti saat ini bisa membuat daya tahan tubuh Anda menurun.

Selain fungsi lainnya, tubuh kita memiliki sistem daya tahan tubuh yang terus-menerus melawan infeksi untuk mengurangi risiko beberapa penyakit.

Agar tubuh ternutrisi dengan baik, sangat penting bagi kita untuk menyediakan energi bagi tubuh agar bisa melanjutkan aktivitas rutin sehari-hari.

Namun, ada kalanya kita kekurangan nutrisi dan saat itulah kita membutuhkan sesuatu yang ekstra untuk menjaga diri kita tetap aktif, berenergi, dan sehat, terutama selama perubahan cuaca.

Tentu saja, ada beberapa makanan super peningkat kekebalan tubuh yang memberikan nilai atau manfaat nutrisi tambahan.

Dengan meningkatnya merkuri, ada peningkatan permintaan akan cairan, elektrolit, antioksidan, protein, dan serat tambahan untuk melawan infeksi dan tetap bugar.

Berikut adalah makanan super untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah penyakit musiman, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Semangka

Yang paling banyak tersedia, kaya akan likopen, vitamin C, dan karotenoid, dengan kandungan air 90 persen dan gula 6 persen, bisa dikonsumsi dalam bentuk potong dadu, irisan, atau jus. Sempurna untuk tetap terhidrasi dan menjaga tingkat energi.