9 Makanan yang Membantu Meningkatkan Energi dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - KELELAHAN akibat pekerjaan menumpuk bisa membuat energi Anda menurun.

Jadi, jika Anda merasa kekurangan energi selama masa ini dan sering terinfeksi, yang kamu butuhkan hanyalah beberapa makanan yang bisa memberi Anda dosis energi dan melawan infeksi.

Jadi, apa saja makanan terbaik untuk dikonsumsi sebagai sumber energi?

Ada makanan yang merupakan sumber energi dan bisa membantu menjaga kesehatan yang baik.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kurma

Kurma menyediakan panas yang diperlukan tubuh kita untuk membuat kita tetap hangat selama musim dingin.

Kurma juga bertindak sebagai penambah energi setiap kali kita merasa lesu dan membutuhkan energi instan.

Kurma merupakan sumber kalsium, fosfor, kalium, magnesium, seng, dan zat besi yang baik.