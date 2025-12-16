Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

9 Makanan yang Membantu Meningkatkan Energi dengan Cepat

Kamis, 18 Desember 2025 – 02:38 WIB
9 Makanan yang Membantu Meningkatkan Energi dengan Cepat - JPNN.COM
Apel. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KELELAHAN akibat pekerjaan menumpuk bisa membuat energi Anda menurun.

Jadi, jika Anda merasa kekurangan energi selama masa ini dan sering terinfeksi, yang kamu butuhkan hanyalah beberapa makanan yang bisa memberi Anda dosis energi dan melawan infeksi.

Jadi, apa saja makanan terbaik untuk dikonsumsi sebagai sumber energi?

Baca Juga:

Ada makanan yang merupakan sumber energi dan bisa membantu menjaga kesehatan yang baik.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kurma

Kurma menyediakan panas yang diperlukan tubuh kita untuk membuat kita tetap hangat selama musim dingin.

Baca Juga:

Kurma juga bertindak sebagai penambah energi setiap kali kita merasa lesu dan membutuhkan energi instan.

Kurma merupakan sumber kalsium, fosfor, kalium, magnesium, seng, dan zat besi yang baik.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan energi dengan cepat seperti misalnya kurma.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   energi  Makanan  telur  Kurma 
BERITA ENERGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp